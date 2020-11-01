Оппозиционеры Грузии отказались признать легитимность выборов в парламент

Оппозиция Грузии не согласна с данными ЦИК и намерена опротестовать результаты выборов Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Представители оппозиционных партий Грузии выразили протест опубликованным Центральной избирательной комиссией предварительным результатам выборов и отказались признавать легитимность голосования. По официальным данным, ЦИК подсчитала 30%, более половины из которых получила партия «Грузинская мечта».

В ходе брифинга лидеры местной оппозиции обсудили совместный план действий и заявили, что «легитимность прошедших выборов стоит под большим вопросом». По мнению Пикрии Чихрадзе, Губаза Саникидзе и Георгия Барамидзе, голосование было «фарсом и попыткой переворота» со стороны действующей в Грузии власти.

По результатам подсчета 36,94 процента участков, «Грузинская мечта» набрала 51,68 процента голосов. Второе места с 24,31 процента заняла партия «Национальное движение».

Напомним, что 31 октября, в минувшую субботу, в Грузии прошли выборы в парламент. Правом голоса в стране обладают более 3,5 миллиона граждан, для которых в этот день открыли более 3,8 тысяч избирательных участков. По информации ЦИК, явка на момент закрытия участков составила 56,11 процента.

Как ранее сообщал сайт kp.ru, экс-президент Грузии Михаил Саакашвили снял свою кандидатуру с должности премьер-министра страны.