В доме есть пять вещей, сильнее всего впитывающих запах: на что нужно обратить внимание при уборке Фото: Алексей БУЛАТОВ

В жилом доме или квартире есть множество предметов, которые впитывают в себя все запахи. Жильцы могут проводить уборку хоть каждый день, но не очистив эти вещи, они не смогут избавиться от зловония. В интервью kp.ru руководитель клининговой компании Артур Кочетаров рассказал, на какие вещи, впитывающие в себя наибольшее количество ароматов, следует обратить внимание при уборке помещений.

Первое место в списке занял текстиль: одежда, мебель и шторы могут надолго сохранять запахи, поэтому стирать или промывать их следует как можно чаще. Лучше всего впитывает запахи влажный текстиль.

Хорошо сохраняют ароматы волосы человека и шерсть. Обратить внимание следует на расположенные в доме чучела – возможно, именно они являются причиной смрада. В перечне также упоминаются обои и плохо уложенный ламинат.

Впитывают в себя запахи и основные места скопления воды – туалет, слив ванной, раковина, а также помещения, в которых отсутствует достаточный доступ к воздуху – чуланы, кладовки, шкафы и гардеробные.

Эксперты отмечают, что в современном мире проблема с любым запахом решается профессиональными средствами на основе ферментов и с участием специалистов – дезинфекторов.