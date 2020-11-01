Гастроэнтеролог сказал, какую опасность таит в себе мясо курицы для человека Фото: Михаил ФРОЛОВ

Курица является наиболее универсальным и доступным мясом, основным составляющим множества блюд. Однако безобидное мясо этой птицы способно нанести вред нанести вред организму при неправильном способе приготовления или методах выращивания, рассказала kp.ru гастроэнтеролог и амбассадор сервиса «ПроДокторов» Инна Мазько.

Чтобы на производстве курицы росли быстрее и стали более крупными, их кормят специальными гормонами и антибактериальными препаратами. Химические добавки, как правило, вводят в бедра и голени птиц, поэтому темное мясо считается более «вредным». При этом само по себе оно вреда не несет, объяснила эксперт.

- Безопаснее всего выбирать куриную грудку. Также очень важно правильно готовить курицы. При копчении или жарке продукт принесет больше вреда, чем пользы, - отметила Инна Мазько.

Врач добавила, что важно следить, чтобы курица хорошо приготовилась: употреблять мясо в полусыром виде нельзя, ведь птицы являются переносчиками сальмонеллы. Эти бактерии могут вызвать кишечную инфекцию. Гастроэнтеролог подчеркнула, что следует с осторожностью есть мясо кур людям с пищевой аллергией на куриные яйца, поскольку в таком случае возможно возникновение перекрестной аллергии.

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