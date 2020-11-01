Иммунолог назвал противопоказания для вакцинации от коронавируса Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В России массовая вакцинация от коронавирусной инфекции может стартовать уже в конце текущего года. Директор Научного информационного центра по профилактике и лечению вирусных инфекций и иммунолог Георгий Викулов рассказал, кому пока что не следует делать прививка, и на кого она может не подействовать.

Примерно один процент населения обладает врожденными особенностями организма, из-за которых их иммунная система может недостаточно эффективно отвечать на вакцинацию.

- Способность отвечать на вакцинацию зависит от множества факторов: от состояния иммунитета на момент вакцинации, правильной техники иммунизации, стабильности препарата. Однако есть люди с иммунодефицитными состояниями, на которых может не подействовать даже самая эффективная вакцина, - отметил Георгий Викулов в интервью радио Sputnik.

Он подчеркнул, что прививку можно делать только при отсутствии противопоказаний, одним из которых является наличие обострения хронических болезней, а также заражения ОРВИ, гриппом или другими инфекциями. Заболевшему человеку следует повременить с вакцинацией. Противопоказанием также является высокая температура.

Нужно ли проверять иммунный статус перед вакцинацией, решает врач иммунолог-аллерголог после обследования конкретного пациента, добавил иммунолог.

Как ранее сообщал сайт kp.ru, одним из противопоказаний для введения прививки от коронавирусной инфекции является аллергия. Если пациент страдает от аллергии и понимает, что такие прививки вызывают у него осложнения, он должен об этом сообщить медикам. Вероятнее всего, ему придется воздержаться от прививки.

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