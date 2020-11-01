Число погибших в результате землетрясения в Турции увеличилось до 42 Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Количество жертв мощного землетрясения на западе Турции близ Измира увеличилось до 42 человек. Об этом в воскресенье, 1 ноября, сообщило местное агентство по чрезвычайным ситуациям и стихийным бедствиям.

Напомним, вчера вечером сообщалось о 39 погибших в результате природного катаклизма местных жителях и 885 пострадавших. Отмечается, что спасатели в Измире работают на завалах девяти разрушенных зданий.

Напомним, что подземные толчки магнитудой 6,7 произошли на западе Турции в пятницу, 30 октября. Эпицентр землетрясения находился в водах Эгейского моря недалеко от города Сеферихисар провинции Измир, однако толчки почувствовали и жители близлежащих греческих островов. В результате были разрушены по меньшей мере 20 зданий в провинции. Землетрясение вызвало небольшое цунами, затоплены прибрежные улицы в Сеферихисаре.