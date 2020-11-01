Последние новости на утро 1 ноября 2020: Водителям по всей России разрешили оформлять электронное извещение о ДТП Фото: Артем КИЛЬКИН

Последние новости на утро 1 ноября 2020: С начала этого месяца в России вступают в силу несколько важных нововведений для автомобилистов. Так, с сегодняшнего дня водители во всех российских регионах могут смогут оформлять электронное извещение о дорожно-транспортном происшествии без вызова сотрудников ГИБДД. Такая возможность появилась в приложении «Помощник ОСАГО» как для физических, так и для юридических лиц. Кроме того, изменяются требования к паспорту транспортного средства (ПТС).

Ученые обнаружили, что регулярное ношение очков может снизить риск заражения коронавирусной инфекцией в пять раз. Дело в том, что глаза являются одним из основных каналов заражения COVID-19, а очки – эффективным средством защиты от частиц инфекции. Такая тенденция особенно ярко проявляется в Китае, где не слишком популярны контактные линзы. Медики зафиксировали, что среди инфицированных жителей Китая было всего 10% тех, кто постоянно носит очки.

Массовая вакцинация от коронавируса в России может начаться уже в декабре этого года. Иммунолог Георгий Викулов рассказал, что даже самая эффективная вакцина может подействовать далеко не на всех. Так, около 1% населения имеют особенности организма, проявляющиеся иммунодефицитными состояниями. Делать прививку таким пациентам нет никакого смысла. Врач также отметил, что при вакцинации человек должен чувствовать себя хорошо и не болеть вирусными инфекциями. Болеющим людям следует временно воздержаться от прививки.

Тем временем, мощное землетрясение у Турции унесло жизни уже 42 местных жителей. Подземные толчки магнитудой 6,7 в провинции Измир разрушили более 20 зданий. В настоящее время спасатели ищут людей под завалами девяти домов.

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