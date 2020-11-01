Гиперзвуковую ракету «Циркон» запустят на тысячу километров в ходе испытаний Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Гиперзвуковую противокорабельную ракету «Циркон» планируют запустить на расстояние около тысячи километров по имитирующей корабль противника цели в ходе новых испытаний, которые намечены на ноябрь этого года

«Гиперзвуковой «Циркон» по плану ноябрьского испытательного пуска должен преодолеть расстояние порядка тысячи километров», - приводит ТАСС сообщение источника в оборонно-промышленном комплексе.

Уточняется, что цель будет представлять собой морской щит, имитирующий корабль, а стрельба будет производиться с борта фрегата Северного флота «Адмирал Горшков»

Напомним, 7 октября , из акватории Белого моря головной фрегат «Адмирал Флота СССР Горшков» в первый раз выполнил стрельбу гиперзвуковой крылатой ракетой «Циркон». Цель находилась в водах Баренцева Моря, ракета успешно ее поразила. При этом дальность полета «Циркона» составила 450 километров, а ее максимальная высота – целых 28 километров. После запуска в Вашингтоне заявили, что США внимательно следят за ракетными испытаниями России и принимают их во внимание в ходе формирования своей политики в области контроля над вооружениями.