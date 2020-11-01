Армения объяснила просьбу к России начать консультации по безопасности Фото: REUTERS

Ереван обратился с просьбой о консультациях по оказанию помощи в Москве, а не к Организация Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), поскольку даже в случае принятия ОДКБ решения о защите Армении реализовывать его будет армяно-российская группировка войск и военная база России в Гюмри. Такое объяснение дал советник армянского премьер-министра Вагаршак Арутюнян.

«В ОДКБ у нас есть постоянный представитель в статусе посла, который разъясняет ситуацию, и заявления организации основываются на этих докладах. В случае необходимости нам ничего не мешает обратиться и в ОДКБ», - пояснил он в интервью Общественному телевидению Армении.

Арутюнян отметил, что консультации по вопросу безопасности начнутся скоро. Речь будет идти о политической, дипломатической и военной компоненте. И решения, как он считает, «будут приняты очень быстро».

Напомним, очередное обострение конфликта в Нагорном Карабахе произошло 27 сентября. Ереван и Баку объявили военное положение и мобилизацию. Представители МИД Армении и Азербайджана сели за стол переговоров 9 октября по инициативе Москвы, и договорились о прекращении военных действий с 10 октября. Условия перемирия подтверждались на переговорах 17 октября. Однако, несмотря на то что огонь должен был прекратиться 18 октября, стороны снова стали говорит о нарушении соглашения.