Пять главных симптомов коронавируса назвал эксперт Фото: Иван МАКЕЕВ

Главный научный сотрудник НИЦ им. Н.Ф. Гамалеи, вирусолог Анатолий Альтштейн назвал пять основных симптомов коронавирусной инфекции нового типа.

Эксперт отметил, что необходимо следить только за высокой температурой, кашлем, болью в горле, плохим самочувствием, а также такими симптомами как потерей обоняния и вкуса.

«Что касается остальных 20 с лишним симптомов - оставьте это врачам. Если вы заболеете, они найдут эти симптомы», - приводит URA.RU слова специалиста.

Альтштейн уточнил, что COVID-19, среди прочего, поражает нервные клетки, и из-за этого признаки болезни могут быть многообразными. Однако, при отсутствии температуры, кашля и остальных основных симптомов, «на изменение цвета пальцев ног можно не реагировать».

Напомним, накануне американские ученые выяснили, что заболевшие коронавирусом могут испытывать продолжительные проблемы с кожными покровами. Средняя продолжительность этого процесса составила 12 дней.