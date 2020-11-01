В Канаде мужчина напал на людей у здания парламента: два человека погибли Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В канадском Квебеке мужчина напал с холодным оружием на людей около здания парламента. Подозреваемый задержан.

Как передает Radio-Canada, в результате нападения погибли по меньшей мере два человека и пятеро ранены. Официальные лица должны сделать заявления по поводу погибших и раненых в ближайшее время.

В городе была объявлена крупная полицейская операция по розыску преступника. Местная полиция просит жителей города оставаться дома, поскольку несмотря на задержание расследование продолжается.

Нападение произошло около парламентского холма в историческом старом районе Квебека. По данным правоохранителей, нападавший был одет в средневековую одежду.

Напомним, 29 октября, в результате нападения около собора Нотр-Дам во французском городе Ницце погибли три человека, при этом одна женщина была обезглавлена, несколько получили ранения. В тот же день произошло еще одно нападение во французском Авиньоне, а в саудовском городе Джедде арестован мужчина после нападения с ножом охранника консульства Франции. Через пару дней вооруженный охотничьим ружьем дважды ранил православного греческого священника - настоятеля церкви во французском Лионе.