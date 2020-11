Новое смертельное заболевание обнаружили ученые Фото: Александр ГЛУЗ

Международная группа ученых обнаружила новое заболевание, получившие название VEXAS, способное нести смертельную опасность для взрослых людей.

В результатах исследования, размещённых в журнале The New England Journal of Medicine, говорится о том, что заболевание сопровождается образованием тромбов, и может привести к летальному исходу в 40 процентов случаев.

Как отмечают ученые, у пациентов с таким заболеванием зачастую развивается фатальный, не поддающийся лечению воспалительный синдром, который сопровождается активным тромбообразованием, лихорадкой, а также воспалительным процессом в хрящевой и легочной тканях.

Причиной развития патологии специалисты считают соматические мутации в генах UBA1

Эксперты подчеркивают, что новая болезнь объединяет воспалительные синдромы, которые, как ранее считалось, несвязанные между собой.

На данный момент ученые выявили только 50 человек с таким заболеванием, однако не исключили, что их больше.