Допустимую ежедневную дозу алкоголя назвал врач Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Воздействие алкоголя на здоровье человека зависит от количества выпитого. Такое заявление сделала врач-кардиолог Лорен Гилстрап.

Как отмечает издание Business Insider, специалисты Американской кардиологической ассоциации заявляют, что в день мужчинам рекомендуется пить не более двух бокалов вина, а женщинам — не более одного.

«Если потреблять больше, потеряются возможные полезные свойства, а им на смену придёт вредное воздействие», — пояснила кардиолог.

Гилстрап прокомментировала результаты исследования, опубликованные в журнале Американского кардиологического колледжа, где говорится, что потребление не более 14 бокалов вина в неделю снижает риск смерти от сердечно-сосудистых заболеваний на 21 процента у мужчин, а для женщин максимальной дозой называют семь бокалов в неделю, но вероятность смерти от болезней сердца падает при этом на треть.

Врач отметила, что полученные данные никого не призывают пить ради поддержания здоровья, однако, те, кто привык выпивать за ужином по бокалу вина, «могут не отказываться от этой привычки»

Напомним, согласно последним данным статистики, в настоящее время россияне ежегодно выпивают на 2-3 литра алкоголя меньше, чем жители европейских стран. При этом общее употребление алкоголя в России на протяжении 10 лет также снижается.