Украинский боксер Александр Усик победил британца Дерека Чисору Фото: Instagram.com

В ночь с 31 октября на 1 ноября состоялся бой между украинским боксером Александром Усиком и британским спортсменом Дереком Чисорой. Украинец одержал победу и стал обязательным претендентом на титул Всемирной боксерской организации (WBO) в супертяжелом весе.

Ранее поединок неоднократно откладывался, в том числе в связи с коронавирусной инфекцией.

После своей победы Александр Усик выходит на чемпионский бой. Следующим его соперником станет британский боксер Энтони Джошуа.

«Это действительно был хороший тест для меня в тяжелом весе. Чисора - большой, очень жесткий парень. Я ожидал, что поединок и будет таким трудным. Себе за этот бой поставлю три балла из десяти», - сказал Усик в прямом эфире после поединка с Чисорой, заявив о планах стать абсолютным чемпионом мира в тяжелом весе.

Напомним, Александр Усик выступал в первой тяжелой и тяжелой весовых категориях. Он стал абсолютным чемпионом мира в первом тяжелом весе, единственным обладателем чемпионских поясов по версиям WBC, WBO, IBF и Всемирной боксерской ассоциации (WBA). На его счету 33 победы и ни одного поражения.