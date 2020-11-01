Способ определить группу крови без сдачи анализов назвал эксперт

Эксперт отметила, что можно быть уверенным точно только в одном варианте Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Группу крови можно приблизительно определить без медицинских анализов, опираясь на принципы генетического наследования. Об этом рассказала руководитель департамента по развитию медицины BestDoctor Юлия Ткаченко.

Эксперт отметила, что можно быть уверенным точно только в одном варианте, когда у обоих родителей первая группа крови, то у ребенка она будет такой же. Однако на другие групп крови такая закономерность не распространяется. Так, если родителя имеют вторую группу крови, то у ребенка она может оказаться как второй, так и первой.

Экспресс-тесты для определения группы крови используют в больнице на первом этапе анализа, когда каплю крови смешивают на планшете с двумя реактивами, и в зависимости от реакции медработник интерпретирует результат. Ткаченко напомнила, что подобные тест-системы есть в продаже, однако врачи рекомендуют для определения использовать кровь из вены, а не из пальца.

«В больнице проводится двухэтапный тест, который исключает неточности. Сначала медсестра берет кровь из вены и определяет группу крови экспресс-методом. Такая процедура всегда проводится при враче, так как только врач вправе интерпретировать результаты», - приводит агентство «Прайм» слова специалиста.