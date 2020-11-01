Число жертв землетрясения в Турции выросло до 49

Землетрясение в Измире Фото: REUTERS

Число жертв разрушительного землетрясения на западе Турции возросло до 49, и пострадали по меньшей мере 896 человек. Об этом говорится в сообщении турецкого Управления по чрезвычайным ситуациям и бедствиям (AFAD).

Напомним, в минувшую пятницу, 30 октября, в результате разрушительного землетрясения, магнитуда которого достигла 6,9, в одном из крупнейших турецких городов Измире разрушены 20 домов, один из которых разрушился полностью.

Более того, после происшествия резко поднялся уровень воды, землетрясение вызвало небольшую волну цунами, некоторые улицы затопило.

Землетрясение ощущалось во всем Эгейском регионе, подземные толчки почувствовали в таких крупных городах как Афины и Стамбул. Пострадал и греческий остров Самос, где была разрушена церковь Богородицы. Через некоторое время у береговов Турции зафиксировали второе землетрясение. По оценкам сейсмологов, его магнитуда составила 5,1.