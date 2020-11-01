В машине подозреваемого в нападениях в Канаде нашли канистры с топливом

Автомобиль обнаружен около дорогого отеля в историческом центре города Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В салоне автомобиля подозреваемого в нападениях в канадском Квебеке находились канистры с топливом и холодное оружие.

Как сообщает канадская газета Le Soleil, машина обнаружена около дорогого отеля в историческом центре города.

Как писал сайт kp.ru, по сообщениям местных СМИ, в результате нападения погибли по меньшей мере два человека и пятеро ранены. Официальные лица по не делали заявления по поводу погибших и раненых в ближайшее время.

Нападение произошло около парламентского холма в историческом старом районе Квебека. Как заявили правоохранители, нападавший около 25 лет был одет в средневековую одежду. Задержанный был госпитализирован.

Местная полиция просит жителей города оставаться дома, поскольку несмотря на задержание подозреваемого расследование продолжается.

Накануне, 29 октября, полицейский застрелил мужчину с ножом в канадском городе Монреале, расположенном в провинции Квебек. Мужчина направлялся в сторону дежурившего полицейского автомобиля, и, по данным очевидцев вел себя неадекватно. Полицейский надзорный орган Квебека начал расследование происшествия.