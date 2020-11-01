На выборах в парламент Грузии лидирует правящая партия Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Правящая в Грузии партия «Грузинская мечта - Демократическая Грузия» лидирует на прошедших в субботу, 31 октября, парламентских выборах после подсчета голосов с 50,45 процента участков. Об этом свидетельствуют данные, которые приводятся на официальном портале результатов выборов.

Согласно предварительным результатам, за правящую партию проголосовали 49,98 процентов избирателей, а на втором месте идет блок «Единое национальное движение - объединенная оппозиция "Сила в единстве"» с 25,42 процентов.

Проходной барьер для партий 1 процент, мажоритарным кандидатам необходимо набрать более 50 процентов голосов. Самостоятельно формировать правительство будет партия, которая получит более 40 процентов голосов.

Как писал сайт kp.ru, представители оппозиционных партий Грузии выразили протест опубликованным Центральной избирательной комиссией предварительным результатам выборов, отказавшись признавать легитимность голосования, согласно которому более половины из которых получила правящая партия.