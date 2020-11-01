Правящая партия Грузии получила право единолично сформировать правительство

«Грузинская мечта» получает 76 мандатов Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В ходе голосования в парламент Грузии правящая партия «Грузинская мечта - Демократическая Грузия» получает 76 мандатов. Таким образом она получает право единолично сформировать правительство. Об этом сообщил исполнительный секретарь. Об этом сообщил исполнительный секретарь «Грузинской мечты» Ираклий Кобахидзе.

По его словам, в пропорциональной части и на основе тех результатов, опубликованных ЦИК, правящая партия получает 62 мандата, а посчитанные данные кандидатов в мажоритарные депутаты уже говорят о том, что 14 представителей «Грузинской мечты» победили.

«Исходя из этого, простой арифметикой мы можем вычислить, что "Грузинская мечта" гарантировала себе 76 мандатов», - отметил исполнительный секретарь.

Согласно законодательству Грузии, самостоятельно формировать правительство будет партия, которая получит более 40 процентов голосов.

Как писал сайт kp.ru, представители оппозиционных партий выразили протест опубликованным ЦИК предварительным результатам выборов, отказавшись признавать легитимность голосования, согласно которому более половины из которых получила правящая партия.

Напомним, по ранее опубликованным данным подсчета голосов за правящую партию проголосовали 49,98 процентов избирателей, а на втором месте идет блок «Единое национальное движение - объединенная оппозиция "Сила в единстве"», за который голоса отдали 25,42 процента избирателей.