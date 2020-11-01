Новые случаи заражения коронавирусом в России на 1 ноября 2020: в стране новый рекорд по числу заболевших за сутки Фото: Иван МАКЕЕВ

За минувшие сутки в России выявили 18 665 новых случая заражения коронавирусной инфекцией в 85 российских регионах. Это стало новым рекордом по ежесуточному числу больных за всё время пандемии COVID-19 в стране.

Таким образом, по состоянию на воскресенье, 1 ноября, общее число инфицированных за все время пандемии в стране увеличилось до 1 636 781 человек. Об этом сообщил Оперативный штаб по борьбе с пандемией.

Согласно представленным данным из заболевших 24,9 процента не имели каких-либо клинических проявлений болезни. Также зарегистрировано 245 летальных исходов. Выздоровело 10 259 пациентов с коронавирусной инфекцией. За весь период пандемии жертвами инфекции в стране стали 28 235 пациента, а вылечились уже 1 225 673 человек.

Больше всего новых случая инфицирования зарегистрировали в Москве, где ежесуточный прирост заболевших составил 5 261 человек, а также в Санкт-Петербурге (896) и Московская область (545). Эти три региона уже долгое время остаются в лидерах по приросту заболевших. В пятерку, как и ранее, вошли Нижегородская и Архангельская области, где выявили 394 и 365 зараженных.