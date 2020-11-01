Собянин прокомментировал меры против коронавируса в Москве Фото: Михаил ФРОЛОВ

Меры по борьбе с коронавирусной инфекцией в Москве показали свою эффективность, и позволяет надеяться, что ситуация не будет дальше ухудшаться. Такое заявление сделал московский мэр Сергей Собянин.

При этом градоначальник обратил внимание на то, что на ситуацию все еще влияет ряд сторонних факторов, таких как сезонный рост заболеваемости ОРВИ и гриппом.

Как ляжет одно на другое, инфекции, пока еще неизвестно. Просто мы еще не проходили этот период, - посмотрим», - отметил он в интервью телеканалу «Россия-1».

Собянин также сообщил, что созданные в Москве резервные госпитали для больных COVID-19 будут работать в полном объеме, даже при снижении загрузки больничных коек. По его словам, в таком случае будут освобождать койки в стационарных медучреждениях.

Мэр заявил, что в медучреждениях сегодня находится около 10 тысяч тяжелобольных коронавирусной инфекцией.

Напомним, ранее власти Москвы заявили, что не планируют введение нового локдауна, но рекомендуют гражданам соблюдать социальную дистанцию, носить маски и перчатки, и по возможности оставаться дома.