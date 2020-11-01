Ещё два человека задержаны по делу о нападении на священника в Лионе Фото: REUTERS

Правоохранительные органы Франции задержали еще двух человек по делу о нападении на православного греческого священника в Лионе в субботу, 31 октября, вечером.

Как писал сайт kp.ru, днем ранее мужчина, которого позже задержали, дважды ранил из охотничьего ружья православного греческого священника - настоятеля церкви - в седьмом округе Лиона. 52-летний священник находится в тяжеломv состоянии с ранением в области печени.

Преступник скрылся с места происшествия, однако через несколько часов полицейские задержали его в одном из общепитов неподалеку.

Напомним, незадолго до этого, 29 октября, во Франции произошла серия нападений. В результате теракта около собора Нотр-Дам во французском городе Ницце погибли три человека, при этом одна женщина была обезглавлена. В тот же день произошло еще одно нападение во французском Авиньоне, а также попытка нападения в Лионе. Кроме того, в саудовском городе Джедде арестован мужчина после нападения с ножом охранника консульства Франции.