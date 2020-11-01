Обвал курса рубля после распада СССР оценили эксперты Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В течение последних 30 лет, после перехода на коммерческий курс, российская валюта с учётом деноминации 1997-1998 годов ослабла по отношению к американской в 3,5 раза, а без ее учета более чем в 40 тысяч раз. К такому выводу пришли эксперты.

Методолог Антон Прокудин назвал инфляцию причиной почти полного падения рубля, когда в 1992 году российская валюта подешевела в пять и более раз.

Аналитик Дмитрий Рышков отметил, что тенденция снижения курса российской валюты к доллару никогда не менялась, и уже в июле 1992 года официальный курс был на отметке 125,26 рубля.

По словам замдиректора группы суверенных рейтингов и макроэкономического анализа Дмитрий Куликов, рубль в 90-е годы и рубль сегодня являются разными валютами, поскольку 30 лет назад наблюдался период гиперинфляции, когда реальная стоимость денежной единицы падала очень быстро.

Эксперт Михаил Зельцер заявил, что 99 процентов обесценивания рубля произошло в период с конца 1990 года до начала 1998-го, и призвал не объединять 30 лет в один этап изменения курса.

«Корректные оценки изменения курсовой стоимости рубля целесообразно проводить в период после дефолта 1998 года, вызванного невозможностью оплаты по долгам государства», - приводит РИА Новости слова эксперта

Напомним, ранее ведущий аналитик Forex Optimum Иван Капустянский заявил, что курсы доллара и евро в начале ноября во многом будут завесить от исхода президентских выборов в США. По его словам продолжится ползучий рост к годовым максимумам по паре доллар/рубль к 81,97, евро/рубль - к 93,32 и выше.