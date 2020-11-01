Способность фитнес-браслетов выявлять коронавирус обнаружили ученые

Способность фитнес-браслетов выявить коронавирус обнаружили ученые Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Показатели фитнес-браслетов могут указать, заболел ли человек коронавирусной инфекцией нового типа. К такому выводу пришли американские учёные.

В исследовании, результаты которого опубликованы в журнале Nature Medicine, изучили данные пациентов с COVID-19, и выявили изменения в состоянии организма, указывающих на коронавирус. Показатели фитнес-браслетов помогли обнаружить отклонения от индивидуальных норм в частоте пульса в состоянии покоя и изменения диапазона сна.

Специалисты установили, что у при заболевании коронавирусом значительно учащен пульс в состоянии покоя, и изменены временные диапазоны глубокой фазы сна.

Как отмечают эксперты, с учётом этих данных и жалоб пациентов, можно значительно упростить выявление заболевших COVID-19 по сравнению с той моделью, которая смотрит только симптоматику болезни. Также при таком способе выявления заболевания можно определять бессимптомные формы или раннее стадии.

Напомним, ранее сайт kp.ru писал о пяти главных симптомов коронавируса. По словам главного научного сотрудника НИЦ им. Н.Ф. Гамалеи, вирусолог Анатолия Альтштейна без основных признаков болезни, высокой температурой, кашлем, болью в горле, плохим самочувствием, а также такими симптомами как потерей обоняния и вкуса, «на изменение цвета пальцев ног можно не реагировать»