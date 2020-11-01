Доктор Мясников предсказал, во что выродится коронавирус Фото: Лилия ЗАХАРОВА

Доктор Мясников отметил, что сегодня многие, в том числе и медработники, неправильно употребляют понятие «коллективный иммунитет» применительно к новому коронавирусу, полагая, что «все переболеем или вакцинируемся», после чего COVID-19 «исчезнет из нашей жизни»

«Увы-не так … Это не корь, которая даёт стойкий и пожизненный иммунитет», - заявил врач, отметив, что корь «ушла не сама по себе», а только после вакцинации.

По его словам, любой вирус не должен самоликвидироваться, однако не должен быть постоянно смертелен, поскольку не в таком случае лишит себя среды обитания. «Он тоже хочет жить, грубо говоря», - отметил Мясников.

Врач считает, что в отношении коронавирусной инфекции «коллективный иммунитет» подразумевает вырождение COVID-19 в ОРЗ.

«Напомню, что 4 давно циркулирующие разновидности человеческого коронавируса, являются причиной 30% всех ОРЗ, которыми мы все болеем по несколько раз в году», - заявил он, уточнив, что именно поэтому смертность от коронавируса такая низкая.

Мясников добавил, что вирусы постепенно ослабевают, но до конца опасность для них не уйдёт именно поэтому вакцинация от многих вирусов являются обязательными для лиц старше 65 лет.

«При коллективном иммунитете, коронавирус до конца не исчезнет, расслабиться полностью не удастся, но несомненно резко замедлит своё распространение», - уточнил он.

Напомним, ранее в интервью Тине Канделаки на Радио «Комсомольская правда» Мясников призвал готовиться к третьей волне коронавирусной инфекции.