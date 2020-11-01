Взрыв произошел в гаражах в подмосковных Мытищах

В воскресенье, 1 ноября, в гаражах в подмосковных Мытищах произошел взрыв. Как сообщили в ГУ МЧС, под завалами могут находиться три человека.

«Предварительно, под завалами находятся три человека», - приводит ТАСС заявление в пресс-службе областного ГУ МЧС РФ.

Взрыв произошел в гаражах в подмосковных Мытищах

Как сообщает очевидец, под завалами изначально находилось двое, одного удалось достали. Его поместили в карету скорой помощи. Второго видят без признаков жизни. Предполагают, что там могут находиться еще люди.

Как сообщили в ГУ МЧС, под завалами могут находиться три человека

Инцидент произошел в подмосковных Мытищах на территории гаражного комплекса на улице Попова. По данным ГУ МЧС, произошел хлопок газовоздушной смеси. Возгорания не последовало. Площадь обрушения составила 50 кв. м. На месте происшествия работают спасатели.

Напомним, днем ранее, 31 октября, в Челябинске произошёл взрыв в студенческой поликлинике Южно-Уральского государственного университета, после чего на территории поликлиники началось возгорание.