Опубликовали динамику запросов о потере обоняния из-за коронавируса Фото: REUTERS

На странице Яндекса «Коронавирус: статистика» опубликованы данные о динамике поисковых запросов пользователей про один из специфических симптомов коронавирусной инфекции — потерю обоняния.

«На графиках можно увидеть, как меняется число запросов вроде [не чувствую запахи причины] на миллион запросов к Яндексу», - отмечается в распространенном пресс-релизе компании

Динамику запросов о потере обоняния из-за коронавируса опубликовал «Яндекс»

На представленных графиках показаны число запросов про нарушение обоняния на миллион запросов к Яндексу и число выявленных за сутки случаев заболевания коронавирусной инфекции также на миллион населения. Оба показателя приводятся в усреднении за пять дней.

В «Яндекс» связь между частотностью запросов о потере обоняния и числом заражений коронавирусом назвали очень опосредованная. В компании отметили наличие большого количества внешних факторов, влияющих на поведение пользователей Поиска. Среди них слухи и новости, которые могут стимулировать рост запросов, а также распространение знания о симптомах, которые могут, наоборот, его снижать

Напомним, ранее главного научного сотрудника НИЦ им. Н.Ф. Гамалеи, вирусолог Анатолия Альтштейна сайт kp.ru писал о пяти главных симптомов коронавируса. Среди них он назвал потерю обоняния и вкуса, и призвал при отсутствии основных признаков не обращать внимание «на изменение цвета пальцев ног можно не реагировать»