В Армении заявили о доказательствах вербовки Турцией сирийских наемников

Никол Пашинян Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил о наличии «полноценных доказательств» вербовки и доставки Анкарой в Азербайджан сирийских наемников.

«Сейчас уже есть полноценные и всеобъемлющие доказательства вербовки тысяч наемников в Сирии и их переброски Турцией в Азербайджан для участия в военной агрессии против Арцаха», - заявил глава правительства Армении, показав видео допроса сирийца Мухаммада Аль Шхаира, которого, по данным Еревана, взяли в плен подразделения Армии обороны Карабаха.

Пашинян считает, что данные материалы демонстрируют наличие «международной преступной сети, раскрытие которой не может остаться без последствий».

Напомним, ранее президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил об отсутствии наемников у Баку, отметив, что ни одна из стран не представила реальных доказательств наличия наемников.

Очередное обострение конфликта в Карабахе произошло 27 сентября, когда Ереван и Баку объявили военное положение и мобилизацию. Представители Армении и Азербайджана сели за стол переговоров 9 октября по инициативе Москвы, и договорились о прекращении военных действий с 10 октября. Условия перемирия подтверждались на переговорах 17 октября. Однако, несмотря на то что огонь должен был прекратиться 18 октября, стороны снова стали говорит о нарушении соглашения.