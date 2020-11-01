Сколько россиян умерли от коронавируса в Турции, сообщило посольство РФ Фото: Иван МАКЕЕВ

Не менее одиннадцати россиян, заболевших коронавирусной инфекцией, умерли в Турции, сообщила пресс-атташе посольства России в Турции Ирина Касимова.

Пресс-атташе российского диппредставительства также сообщила, что всего в Турции коронавирусной инфекцией заразилось не менее 326 российских туристов.

По данным Министерства культуры и туризма Турции, за первые девять месяцев страну посетили 11 910 338 иностранных туристов из них из России в страну прибыли 1 421 428

Напомним, 29 октября, в турецкой провинции Антальи умер российский турист, заболевший коронавирусной инфекцией. 60-летний россиянин приехал на курорт Сиде с женой в конце сентября. Коронавирусную инфекцию у него выявили через неделю.

Ранее врач и телеведущий Александр Мясников назвал бессмысленными ограничения на вылет россиян в Турцию, о которых говорил глава фракции ЛДПР Владимир Жириновский. Врач обратил внимание на то, что в России уровень заболеваемости выше, чем в этой стране.