Ильхам Алиев рассказал о ходе военной операции в Нагорном Карабахе

Ильхам Алиев Фото: Анатолий ЖДАНОВ

Президент Азербайджана Ильхам Алиев считает, что военная операция в Нагорном Карабахе «успешно продолжается». О взятии азербайджанскими военными под контроль около 200 населенных пунктов в Карабахе он заявил на встрече с министром иностранных дел Турции Мевлютом Чавушоглу в Баку в воскресенье, 1 ноября.

«Как вы знаете, операция успешно продолжается … В целом, освобождено около 200 населенных пунктов и это продолжается», - сказал глава Азербайджана.

Алиев заявил, что до сегодняшнего дня, «были освобождены от оккупации», многие села, города, поселки, среди них Джабраил, Губадлы, Физули Зангилан. «Я каждую неделю сообщаю о новых освобожденных городах и селах, надеюсь, что мы восстановим свою территориальную целостность», - отметил он.

Как писал сайт kp.ru, премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил о «полноценных доказательствах» вербовки и доставки Турцией в Азербайджан сирийских наемников. По его словам, имеющиеся материалы демонстрируют наличие «международной преступной сети». Ранее Алиев заявлял об отсутствии наемников у Баку.

Очередное обострение конфликта в Карабахе произошло 27 сентября, когда Армения и Азербайджан объявили военное положение и мобилизацию. Представители Еревана и Баку сели за стол переговоров по инициативе Москвы, и договорились о прекращении военных действий с 10 октября. Условия перемирия подтверждались на переговорах 17 октября. Однако, несмотря на то что огонь должен был прекратиться 18 октября, стороны снова стали говорит о нарушении соглашения.