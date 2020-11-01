Кипр закрывает программу предоставления гражданства за инвестиции Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Кипр закрывает программу по предоставлению гражданства за инвестиции в экономику. О решении положить конец ее реализации Совет министров островного государства сообщил на своем экстренном заседании 13 октября, когда власти выявили злоупотребления положениями схемы получения «золотых паспортов»

Ранее писал сат kp.ru «золотых паспортов» действовала на Кипре с 2013 года, и принесла островному государству порядка восьми миллиардов евро инвестиций, власти выдали около четырех тысяч «золотых паспортов» тем, кто вложил в экономику 2,5 миллиона долларов. Однако благодаря инвестициям в недвижимость этой страны, любой гражданин мог получить гражданство или вид на жительство во всех странах Евросоюза, и подобное обстоятельство служило беспокойством для членов Еврокомиссии, где ни раз призывали пересмотреть систему выдачи «золотых паспортов».

Поводом для отмены существующей программы стал выход в эфир фильма-расследования о причастности представителей кипрских властей к планам продажи «золотых паспортов» преступникам. Решение о прекращении действия программы было принято по итогам чрезвычайного заседания правительства Кипра на следующий день после выхода фильма.