В университетской больнице Стамбула прогремел мощный взрыв

В Стамбуле горит больница при городском университете. Из здания валит густой черный дым, слышны звуки взрывов.

На место происшествия прибыли пожарные и чрезвычайные службы, о пострадавших не сообщается, передает телеканал "Россия 24".

Возгорание могло произойти во время ремонтных работ на верхнем этаже здания.

Губернатор Стамбула сделал заявление о пожаре в больнице Якорной Медицинской школы Стамбульского университета.

В письменном заявлении губернатора Стамбула говорится:

"Сегодня в 14.50 в Центр экстренной помощи поступило сообщение о пожаре на крыше строящегося здания недалеко от Топкапы в районе Фатих, принадлежащем Медицинской школе Стамбульского университета. Пожарные бригады, отправленные на место происшествия, взяли огонь под контроль. По предварительным данным, материальный ущерб был нанесен в результате горения строительных материалов на крыше здания. Были предприняты необходимые меры безопасности и начаты проверки”, - говорится в сообщении губернатора.