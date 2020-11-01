Мамолог дала совет женщинам, как похудеть и не чувствовать себя несчастными

Мамолог предостерегла женщин от диет Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Заведующая Национальным центром онкологии репродуктивных органов Московского научно-исследовательского онкологического института им. Герцена, президент Российской ассоциации маммологов Надежда Рожкова рассказала, почему стоит избегать диет.

Она отметила, что ограничения в пище является стрессом для организма, а по их завершению вес возвращается, а в некоторых случаях даже увеличивается.

"Ожирение — это очень плохой фактор, он действительно способствует развитию рака, но я не сторонник того, чтобы придерживаться каких-то диет", — сказала Рожкова в эфире радиостанции "Говорит Москва".

По ее словам диета для женщины это мучение, влияющее на настроение.

Специалист считает, что для того, чтобы похудеть, можно есть все, что хочется, но небольшими порциями.

Приемы пищи должны быть частыми, но порции маленькими, чтобы все успевало "сгореть", не оставалось лишнее, но в то же время пополнялась энергия.

"Это самый простой способ, а главное, что женщина не чувствует себя несчастной, она может съесть и конфетку, и печеньице, но все это понемногу", — заключила Надежда Рожкова.