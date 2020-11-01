Митингующие в Тбилиси двинулись к резиденции Иванишвили

Оппозиция заявила, что митинги в Грузии будут проходить каждый день. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Митинг в центре Тбилиси против итогов парламентских выборов проходит уже несколько часов. Недовольные результатами проходящих выборов в стране, участники акции двинулись к резиденции Бидзины Иванишвили, основателя «Грузинской мечты» (правящая партия). Они требуют устроить внеочередные выборы, сообщает ТАСС.

Оппозиция пригрозила, что ежедневно будет проводить митинги, пока требования народа не будут удовлетворены. Об этом заявила член партии "Единое национальное движение" Саломе Самадашвили.

"С сегодняшнего дня мы будем собираться ежедневно, пока не добьемся новых выборов", - сказала с трибуны Самадашвили.

Напомним, что в акции протеста против результатов парламентских выборов в центре Тбилиси принимают участие несколько тысяч сторонников оппозиционных партий. Оппоненты власти считают, что выборы прошли с нарушениями правил, и отказываются признать их легитимными.

Напомним, что в Грузии в субботу, 31 октября, состоялись парламентские выборы. Они проходили по смешанной системе: 120 депутатов избирались по пропорциональной системе, а 30 - по мажоритарной. В голосовании лидировали две партии - правящая партия "Грузинская мечта - Демократическая Грузия", набравшая свыше 48% голосов и "Единая оппозиция "Сила в единстве", в состав которой входит партия "Единое национальное движение" Михаила Саакашвили.

Однако сам Саакашвили ранее заявлял, что ни одна из высокопоставленных должностей ему не интересна.