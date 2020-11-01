Казаки приняли участие в спасении пациентов в Челябинске

Казаки приняли участие в спасение пациентов челябинской больницы. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Казаки хуторов «Южный» и «Челябинский» Четвертого казачьего реестрового отдела Оренбургского казачьего войска приняли участие в спасении пострадавших в горбольнице №2 города Челябинска. Казаки вместе со спасателями более пяти часов помогали больным коронавирусом и стояли в оцеплении у места происшествия.

«Поступил звонок от одного из дружинников с информацией о взрыве кислородного баллона, оперативно обзвонил ребят, кто живет в этом районе, приняли решение прибыть на место и помогать пострадавшим. Через 15 минут были на месте и приступили к эвакуации и транспортировке пациентов до карет скорой помощи и автобусов», - рассказал командир казачьей народной добровольной дружины «Хутор Челябинский» Антон Беляев.

Он отметил, что паники среди пациентов не было, все понимали, что произошло ЧП. Он также подчеркнул, что казаки использовали все меры предосторожности - были в масках и перчатках. Оперативная помощь казаков помогла минимизировать нахождение пациентов на холоде.

Напомним, что 31 октября в ковидном госпитале ГКБ №2 города Челябинска произошел взрыв кислородного баллона, что вызвало пожар. С места происшествия эвакуировали 158 человек, никто не пострадал.