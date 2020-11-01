Неизвестные забросали полицейский патруль камнями и мусором.
Фото: GLOBAL LOOK PRESS
Во Франкфурте-на-Майне толпа напала на полицейский патруль.
По данным издания Bild, полицейские находились на одной из торговых улиц города, когда группа молодых людей окружила их автомобиль и стала забрасывать камнями и мусором.
К месту происшествия прибыло подкрепление. Ситуацию удалось взять под контроль, были задержаны девять человек.
В полиции заявили, что нападение связано с жесткими мерами безопасности, введёнными в Германии в связи с ростом числа инфицированных коронавирусной инфекцией.
Напомним, ВОЗ объявила о пандемии коронавирусной инфекции в марте 2020 года.
По данным Университета Хопкинса, за все время в мире было выявлено более 46 миллионов случаев заражения новой инфекцией. В Германии выявлено 540 226 случаев инфицирования.
Власти обязали немцев в ноябре свести социальные контакты к абсолютному минимуму. На один месяц в ФРГ закроются все предприятия досуга, рестораны, кафе и большинство предприятий сферы обслуживания.
В России количество инфицированных на 1 ноября составило 1 636 781.