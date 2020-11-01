Неизвестные забросали полицейский патруль камнями и мусором. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Во Франкфурте-на-Майне толпа напала на полицейский патруль.

По данным издания Bild, полицейские находились на одной из торговых улиц города, когда группа молодых людей окружила их автомобиль и стала забрасывать камнями и мусором.

К месту происшествия прибыло подкрепление. Ситуацию удалось взять под контроль, были задержаны девять человек.

В полиции заявили, что нападение связано с жесткими мерами безопасности, введёнными в Германии в связи с ростом числа инфицированных коронавирусной инфекцией.

Напомним, ВОЗ объявила о пандемии коронавирусной инфекции в марте 2020 года.

По данным Университета Хопкинса, за все время в мире было выявлено более 46 миллионов случаев заражения новой инфекцией. В Германии выявлено 540 226 случаев инфицирования.

Власти обязали немцев в ноябре свести социальные контакты к абсолютному минимуму. На один месяц в ФРГ закроются все предприятия досуга, рестораны, кафе и большинство предприятий сферы обслуживания.

В России количество инфицированных на 1 ноября составило 1 636 781.