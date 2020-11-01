"Прибыл с целью убивать": Полиция выяснила мотив нападения на прихожан в церкви Норт-Дама

Напавший на прихожан собора Нотр-Дам в Ницце, прибыл во Францию специально для совершения теракта, сообщил глава МВД. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Напавший на прихожан собора Нотр-Дам в Ницце прибыл во Францию специально для совершения теракта. Об этом заявил в воскресенье, 1 ноября, глава МВД республики Жеральд Дарманен в интервью региональной газете La Voix du Nord.

"Он находился на территории страны к тому моменту недолго. Он прибыл с очевидной целью убивать. Иначе как объяснить, что, едва приехав, он вооружился несколькими ножами", - сказал министр. По словам Дарманена, прокурору по вопросам борьбы с терроризмом "предстоит определить, когда у него возник план нападения". "Но он приехал явно не для того, чтобы получить документы", - сказал министр.

Он подчеркнул, что власти "собираются усилить контроль на границах страны".

Утром 29 октября вооруженный ножом преступник, оказавшийся выходцем из Туниса напал на прихожан собора Нотр-Дам в Ницце. Он обезглавил двух человек и смертельно ранил еще одну женщину.

Полиция задержала 21-летнего исламиста.