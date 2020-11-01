Посольство РФ опровергло слухи о гибели российских пограничников в Армении. Фото: Посольство Азербайджана в России. Фото: REUTERS

Посольство РФ в Ереване опровергло в воскресенье, 1 ноября, слухи о гибели российских пограничников якобы в результате ударов азербайджанских ВС. Об этом сказано на официальной странице дипмиссии в Facebook. Ведомство просит СМИ с осторожностью относиться к подобной информации.

"В связи с обращениями представителей средств массовой информации с просьбой прокомментировать появившиеся сразу в нескольких источниках "сведения" о гибели двух российских пограничников сообщаем. Это не соответствует действительности", - говорится в заявлении.

Напомним, что 30-летний конфликт разгорелся в Нагорном-Карабахе с новой силой 27 сентября.

Армения и Азербайджан обвинили друг друга в развязывании военных действий и применении артиллерийского оружия.

Власти обеих стран ввели военное положение и мобилизацию.

Бои продолжались несколько недель. Страны ОБСЕ настоятельно просили враждующие стороны сесть за стол переговоров. По инициативе российской стороны 9 октября в Москве состоялась консультация для глав МИД Азербайджана и Армении.

Было принято решение прекратить огонь в Карабахе с полудня 10 октября и провести обмен пленными и телами погибших, а также дополнительно согласовать конкретные детали перемирия.

Однако в назначенный день стороны стали обвинять друг друга в нарушениях перемирия.

17 октября стороны предприняли вторую попытку договориться и организовать гуманитарное перемирие. Оно должно было начаться в ночь на 18 октября. Но и в этот раз стороны нарушили соглашение.

Третью попытку примерить Армению и Азербайджан предпринял американский госдеп.

С 26 октября огонь на линии Нагорного Карабаха должен был прекратиться, но этого не произошло.

Страны до сих пор продолжают сообщать о погибших и раненых в районе НКР.