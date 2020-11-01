Правящая в Грузии партия победила на парламентских выборах

Правящая партия в Грузии победила на выборах. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Правящая партия "Грузинская мечта - Демократическая Грузия" победила на парламентских выборах. Об этом свидетельствуют опубликованные в воскресенье, 1 ноября, данные на сайте ЦИК.

По данным Центризбиркома за партию проголосовало 48,15% избирателей.

Результаты предоставлены по итогам обработки 99% избирательных бюллетеней.

Напомним, что в Грузии в субботу, 31 октября, состоялись парламентские выборы. Они проходили по смешанной системе: 120 депутатов избирались по пропорциональной системе, а 30 - по мажоритарной. В голосовании лидировали две партии - правящая партия "Грузинская мечта - Демократическая Грузия", набравшая свыше 48% голосов и "Единая оппозиция "Сила в единстве", в состав которой входит партия "Единое национальное движение" Михаила Саакашвили.

При этом оппозиция заявила, что не согласна с результатами выборов еще до основных итогов голосования, подчеркнув, что отказывается признать их легитимными.