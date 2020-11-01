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Политика

Владимир Зеленский заявил о заговоре олигархов против него

Он отметил, что "только слабый президент и слабое государство - залог сохранения их коррупционного образа жизни" Так, глава государства оценил решение Конституционного суда (КС) об отмене части норм закона "О предотвращении коррупции"
Анастасия РЫШКОВА
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Зеленский оценил решение Конституционного суда (КС) об отмене части норм закона "О предотвращении коррупции".

Зеленский оценил решение Конституционного суда (КС) об отмене части норм закона "О предотвращении коррупции".

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о загороре олигархов против него. Так, глава государства оценил решение Конституционного суда (КС) об отмене части норм закона "О предотвращении коррупции", повлекшее обострение политической обстановки в стране.

"Я точно знаю, что сегодняшний демарш Конституционного суда - это публичное проявление заговора части старых элит и олигархов против президента и против страны. Никак иначе. Именно против. Потому что только слабый президент и слабое государство - залог сохранения их коррупционного образа жизни", - написал президент Украины в своем официальном Telegram-канале.

КС Украины 27 октября признал не соответствующей основному закону страны значительную часть норм закона "О предотвращении коррупции", в частности о необходимости публикации чиновниками электронных деклараций и их проверки.

Владимир Зеленский 29 октября заявил, что Киев может потерять финансовую поддержку западных партнеров из-за решения суда по антикоррупционному законодательству.

Он внес в парламент страны законопроект, согласно которому предложил прекратить полномочия судей Конституционного суда и отменить соответствующие изменения в законе "О предотвращении коррупции".

Ранее венецианская комиссия Совета Европа направила письмо спикеру Рады Дмитрию Разумкову, в котором выразила обеспокоенность предложением президента Владимира Зеленского.

В комиссии призвали спикера "изучить возможные альтернативные пути" урегулирования конфликтной ситуации.

Но при этом представитель президента в КС Федор Вениславский назвал законопроект главы государства о роспуске КС "правильным решением".