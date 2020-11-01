В нефтяной шахте в Коми вспыхнул пожар

Всех шахтеров вывели на поверхность. Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

В нефтяной шахте в Коми возник пожар. Об этом, 1 ноября, сообщили в ГУ МЧС по Коми.

Пожар возник в уклонном блоке нефтяной шахты №3 предприятия "Яреганефть".

В момент возникновения пламени на аварийном участке находятся 82 горняка. В данный момент проводится выяснение причин возгорания, отметили в ГУ МЧС.

"В 20:03 1 ноября от дежурного Печорского военизированного горноспасательного отряда Ухты поступило сообщение о пожаре в уклонном блоке №3 нефтешахты №1 НШУ "Яреганефть". Всего на аварийном участке находятся 82 человека, выходят на поверхность", - говорится в сообщении.

Всех горняков из нефтяной шахты "Яреганефть" вывели на поверхность. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ООО "Лукойл-Коми", чьим производственным подразделением является "Яреганефть".

"По имеющейся у нас информации, людей всех подняли. На шахте задымление", - сообщили в предприятии.

Нефтешахтное управление "Яреганефть" разрабатывает Тимано-Печоры - Ярегское месторождение, являющееся одним из старейших в стране. Его эксплуатация началась в 1939 году. Нефть Яреги залегает на глубине 165-200 метров. Добыча ведется в трех шахтах.