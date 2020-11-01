Верховный муфтий России назвал противоестественной вражду из-за карикатур на пророка Мухаммеда. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Верховный муфтий, председатель Центрального духовного управления мусульман России Талгат Таджуддин заявил, что разжигать войну из-за карикатур «противоестественно и противно жизни». При этом он попросил считать слова муфтия Чечни, назвавшего врагами всех французов, которые поддерживают Макрона, личным мнением.

Он напомнил, что пророк Мухаммед не проповедовал месть, ценил смирение и прощение, поэтому противоестественно разжигать войну между религиями.

«И из-за пустяка, того, что кто-то что-то нарисовал, объявлять войну, объявлять врагами — это не угодно ни богу, ни посланникам божьим, ни верующим людям, это противоестественно и противно жизни. И что он будет чувствовать, когда несколько миллионов человек станут его врагами?» — заявил верховный муфтий РБК.

Верховный муфтий подчеркнул, что представители религии должны привносить божье слово и принципы в жизнь людей, которые получают ее при рождении, как руководство к жизни.

«Религия соответствует сердцу и совести человека, а люди чувствуют свое счастье, только когда устанавливается мир и согласие», — сказал он.

Таджуддин призвал народы не поддаваться на провокации.

«Пять, шесть, семь лет тому назад тоже карикатуры рисовали и в некоторых странах громили посольства западных государств. И сегодня, я слышал, вышли к французскому посольству. Зачем?» — сказал он.

Ранее президент Франции Эмманюэль Макрон призвал европейское сообщество бороться с исламистским сепаратизмом, вызвав во всем мире волну возмущения среди мусульман. Так, президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что Макрону нужно «лечить психику». Выразил свое недовольство и глава Чечни Рамзан Кадыров.

Напомним, что в середине октября в пригороде Парижа был обезглавлен школьный учитель, который показывал детям в рамках урока истории карикатуры на пророка Мухаммеда.

29 октября, в Ницце произошло еще одно нападение на мирных жителей. От рук 25-летнего исламиста погибли священнослужитель и две женщины.

Президент Франции ввел на улицы городов военных.