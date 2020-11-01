"Местные жители оставляют двери открытыми и мы тут сидим": Спецкор "КП" показал, как протестующие в Минске прятались в подъездах

В Минске, 1 ноября, прошла очередная акция протеста. Фото: Иван ИВАНОВ

В Минске, 1 ноября, прошла очередная акция протеста. По словам специального корреспондента «Комсомольской правды» Владимира Ворсобина она сильно отличалась от предыдущих.

Даже маршрут протестующих поменял направление. Они собрались у часового завода, что у Парка Челюскинцев, а после колонна отправилась по новому маршруту – в противоположную сторону от центра Минска, до проспекта Независимости.

Силовики при этом усилили меры безопасности в местах проведения марша и стянули дополнительные силы: десятки автозаков, войсковых грузовиков и бронеавтомобилей следовали параллельно протестующим.

Как сообщает спецкор "КП" милицейский спецназ в основном просто сопровождал колонну автозаками и бронетехникой. Но, помня о предыдущих акциях, митингующие при виде силовиков часто пытались раствориться в прилегающих дворах и укрыться в подъездах. За ними последовал и спецкор "КП".

«Сочувствующие жители домов открывали подъезды и ждали разгона, чтобы принять беженцев. Там, где у подъезда не стоял человек, обычно лежал кирпич для того, чтобы дверь не захлопнулась», - отмечает Владимир Ворсобин.

Впрочем, вопреки опасениям, силовики в этот раз изменили тактику: вместо разгона ОМОН и военнослужащие сопровождали митингующих.

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