Додон лидирует на выборах президента Молдавии Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Действующий глава Молдавии лидирует на выборах президента страны с 34,3%. Об этом свидетельствуют первые данные Центральной избирательной комиссии.

- Центризбирком приступил к подсчету голосов, представляем первые результаты. Видно, что лидирует Игорь Додон с 34,3 процента голосов, - сообщил в воскресенье вечером глава комиссии Дорин Чимил.

Напомним, что избирательные участки на выборах главы государства закрылись на территории Молдавии в 22:00 по московскому времени. Сейчас члены ЦИК считают голоса. Сайт kp.ru ведет прямую онлайн-трансляцию выборов.

На пост президента Молдавии претендуют восемь кандидатов. В их числе и действующий президент Игорь Додон – фаворит предвыборной гонки, а также его главный политический оппонент – лидер проевропейской Партии действия и солидарности Майя Санду.

Центральная избирательная комиссия уже признала выборы состоявшимися, поскольку явка избирателей превысила необходимый порог в 33,33 процента.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Выборы президента Молдовы 2020: Закончится ли первый тур массовыми беспорядками и выберут ли главу государства уже 1 ноября

Выборы президента Молдовы - прямая онлайн-трансляция "КП" (подробности)