Эрдоган призвал приравнять исламофобию к антисемитизму Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Борьбе с исламофобией следует вести так же, как после Холокоста вели борьбе с антисемитизмом. Об этом в воскресенье, 1 ноября, заявил турецкий президент Тайип Эрдоган, выступая на видеоконференции «Геноцид: уроки, извлеченные из Сребреницы».

- Мусульмане в европейских странах регулярно подвергаются дискриминации, их права и свободы постоянно урезают. Этот подход в корне не верный, он угрожает будущему человечества и мирному сосуществованию разных верований. Следуют бороться с враждебностью к исламу так же, как после Холокоста боролись антисемитизмом, - заявил глава государства.

Напомним, что в некоторых мусульманских странах прозвучали призывы к бойкоту французских товаров после убийства учителя под Парижем и заявлений президента Франции Эммануэля Макрона о том, что страна не откажется от публикации карикатур на пророка Мухаммеда.

Турецкий лидер Тайип Эрдоган призвал жителей своего государства отказаться от покупки французских товаров на фоне обострения отношений между Францией и Турцией.