Певица Клава Кока попала в аварию в Крыму Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

Российская певица и видеоблогер Клава Кока и члены ее концертной команды попали в аварию в Крыму по пути из аэропорта. На своей странице в социальной сети Instagram в воскресенье, 1 ноября, девушка сообщила, что получила ушибы, а также пожаловалась на боль в области головы и шеи.

- Мы попали в первую в моей жизни аварии. Болит голова и шея. Мы пытались успеть из аэропорта на мероприятие в Ялту, - рассказала певица своим подписчикам.

Клава Кока не уточнила, что стала причиной аварии, и не раскрыла обстоятельств дорожно-транспортного происшествия. Чуть позже она опубликовала видеозапись, на которой видны сильные царапины и повреждения на корпусе автомобиля.

Блогер отметил, что эта была первая в ее жизни аварии и призвала своих фанатов быть аккуратнее за рулем машины и не торопиться. В комментариях к посту подписчики певицы порекомендовали ей обратиться за медицинской помощью, чтобы убедиться в отсутствии серьезных травм.