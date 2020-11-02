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Экономика

Польская компания попросила «Газпром» снизить цену на газ

Представители компании заявили, что стороны могут требовать пересмотра ценовых условий по "Ямальскому контракту"
Ксения АНУФРИЕВА
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Польская компания попросила «Газпром» снизить цену на газ

Польская компания попросила «Газпром» снизить цену на газ

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Нефтегазовая компания Польши PGNiG подала заявку на снижение цены поставляемого в страну «Газпромом» природного газа. Представители компании заявили, что имеют право на пересмотр стоимости энергетического ресурсу раз в три года по так называемому Ямальскому контракту. Об этом говорится в сообщении PGNiG в воскресенье, 1 ноября.

- Мы воспользовались предусмотренным в договоре правом и подали в «Газпром» заявку об изменении цены на газ, которые поставляется в соответствии с договором купли-продажи в Польшу с 1996 году. По условиям Ямальского контракта, каждая сторона контракта может требовать пересмотра ценовых условий поставок один раз в три года, когда сочтет, что они не соответствуют рыночной стоимости , - говорится в сообщении.

Контракт между польской компанией и «Газпромом» предусматривает поставки примерно десяти миллиардов кубических метров газа ежегодно. По «Ямальскому контракту» PGNiG обязана отбирать не менее 8,7 миллиарда кубометров законтрактованного топлива в год.

В настоящее время более 60 процентов польского импорта газа приходятся на топливо из России. Несколько лет назад власти Польше заявили, что республики не станет продлевать договор с «Газпромом» после истечения срока его действия в 2022 году.

В Польше отмечают, что решили заменить российский газ на сжиженный, которые поставляется в республики из Соединенных Штатов и Катара. Возможность отказаться от топлива из России появилась также за строительства газопровода Baltic Pipe, который должен соединить Польшу с норвежским шельфом через Данию.