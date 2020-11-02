Причина пожара в шахте в Коми: при буровых работах случилось короткое замыкание Фото: Алексей БУЛАТОВ

Причиной пожара в шахте в Коми, по предварительной информации, стало короткое замыкание, возникшее в пусковом устройстве в ходе проведения буровых работ. Об этом ночью в понедельник, 2 ноября, сообщили представители ООО «Лукойл-Коми», одним из производственных подразделений которого является «Яреганефть».

- Предположительно, пожар вспыхнул из-за короткого замыкания. Оно случилось в пусковом устройстве, принадлежащем подрядной организации «Нефтегазмаш», когда сотрудники строили скважину и проводили буровые работы, - говорится в сообщении компании.

Напомним, что вчера вечером случилось возгорание в уклонном блоке нефтяной шахты №3 в Коми. В момент ЧП на аварийном участке находились 82 горняка. Пока что нет информации о пострадавших: рабочих смогли вывести на поверхность, однако устанавливается местонахождение двух человек. Работают горноспасатели. Следственный комитет региона организовал по факту пожара доследственную проверку.