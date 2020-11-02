Сколько сохраняются антитела у переболевших коронавирусом, выяснили ученые Фото: Мария ЛЕНЦ

Ученые из Школы медицины Икана Медицинского центра Маунт-Синай в Нью-Йорке выяснили, в течение какого промежутка времени сохраняются антитела у людей, переболевших коронавирусной инфекцией. Исследование экспертов опубликовано в научном журнале Science.

В ходе эксперимента ученые изучили показатели более 30 тысяч пациентов, которые перенесли коронавирус в легкое или средней форме. Первичные наблюдения показали, что у всех участников исследования есть стойкий иммунный ответ на заболевания.

После этого американские исследователи провели анализ данные 121 пациента из данной выборки в течение длительного времени и зафиксировали, что антитела сохранялись в их крови в течение пяти месяцев.

Ученые при этом заявили, что наличие антител не гарантирует полную защиту от коронавирусной инфекции, однако антитела значительно снижают шансы повторного инфицирования и способных ослабить болезни. В статье отмечается, что ранее длительный иммунитет был зафиксирован в основном у людей, переболевших коронавирусом в тяжелой форме.

Ранее российский президент Владимир Путин говорил, что массовая вакцинация от коронавирусной инфекции в России будет в конце года. Глава государства отметил также, что в стране нет «ни одного серьезного сбоя в этой сфере».