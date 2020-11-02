Число жертв землетрясения на западе Турции увеличилось до 73 Фото: EAST NEWS

Количество жертв мощного землетрясения в провинции Измир в западной части Турции возросло до 73. Всего в результате природного катаклизма пострадал 961 человек, сообщает в понедельник, 2 ноября, пресс-служба турецкого Управления по чрезвычайным ситуациям.

- Погибли 73 наших гражданина. 743 пострадавших уже выписали из медицинских учреждений. В настоящее время медики оказываются помощь еще 218 раненым, - говорится в сообщении ведомства.

Напомним, что землетрясение магнитудой 6,7 случилось в минувшую пятницу. Эпицентр подземных толчков находился в море в 19 километрах к северо-западу от острова Самос, однако его ощутили и жители Афин и Стамбула. Землетрясение стало причиной обрушения по меньшей мере двадцати строений в турецкой провинции Измир, разрушения также зафиксировали в Греции в городе Неон-Карловаси.

В воскресенье власти Турции, по сообщению главы местного министерства экологии и градостроительства, начали выплачивать материальную помощь пострадавшим.