Синоптик пообещал продолжение «золотой осени» в России Фото: Олег РУКАВИЦЫН

В центре европейской части России, а также на северо-западе с понедельник, 2 ноября, ожидается потепление. В течение недели температура в дневное время будет превышать отметку в плюс десять градусов. На азиатской части России температура также будет выше нормы, рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

- Тепло будет не только в центре Европейской России, но и в Санкт-Петербурге. «Золотая осень» продолжится и в ноябре. Это связано с тем, что центр страны находится под влиянием области высокого давления, теплые воздушные массы будут переносить тепло, - сообщил синоптик в интервью РИА Новости.

Температура воздуха в европейской части страны, таким образом, превысит норме на пять-семь градусов, пообещал эксперт. Максимальные значения достигнут величин шесть—восемь градусов, однако и такая температура будет выше нормы.

- В Европейской России будет облачно, но осадков не прогнозируется. На юге будет солнечно из-за высокого давления. Продолжительная аномалия температуры на неделе будет также наблюдаться на азиатской части страны. Только на территории Якутии температура будет около нормы, - добавил Роман Вильфанд.

Как сообщал сайт Kp.ru, ранее Роман Вильфанд говорил, что в ноябре среднемесячная температура по всей России будет около и выше нормы. Теплым последний осенний месяц будет в Архангельской области, республике Коми, на севере Красноярского края, Якутии и Ямало-Ненецком автономном округе.